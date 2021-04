Fortaleza BC perde para o Franca no 1º jogo das oitavas de final do NBB

O Fortaleza Basquete Cearense perdeu por 64x82 para o Franca, no primeiro jogo das oitavas de final do NBB 13, nesta quinta-feira (22). O duelo, que aconteceu na Arena do Minas, em Belo Horizonte/MG, contou com Brite como cestinha tricolor com 20 pontos. Holloway foi o único desfalque do Fortaleza BC por estar se recuperando de lesão.

O segundo melhor pontuador da equipe cearense foi Rashaun com 14 pontos, em seguida Felipe Ribeiro com nove. Nos rebotes, Cauê liderou com cinco, Sualisson ficou em segundo com quatro e Rashaun com três. O camisa três e oito também fizeram quatro assistências, os melhores da equipe no quesito.

Os primeiros Quartos fora equilibrados, primeiro com Franca melhor (17x23) e no segundo o Fortaleza reagindo (21x16), chegando a encostar no placar da partida (38x39), mas os dois últimos Quartos foram de domínio do Franca, que venceu a partida.

Otimismo

O técnico leonino, Alberto Bial, manteve o otimismo para a sequência do Playoff diante do Franca.

"Não podemos carregar este jogo para o de sábado de forma alguma. Um playoff é melhor de 3 e não tem nada resolvido. Não podemos carregar nenhum sentimento, nenhuma emoção que não seja positiva. Aí a gente comete um erro dentro de um playoff. Jogamos um terceiro quarto muito abaixo do que podemos jogar, com erros de passe e finalização de bandeja. O Franca foi superior e mereceu a vitória no primeiro jogo", disse ele.

O próximo confronto diante do Franca, válido pelo segundo jogo das oitavas de final, será sábado (24), às 19h, na Arena do Minas.