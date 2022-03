Fortaleza anuncia parceria com Rebecca e Talita, dupla olímpica do vôlei de praia

O Fortaleza fechou parceria com a experiente e vitoriosa dupla Rebecca e Talita, do vôlei de praia. Elas vão vestir o manto tricolor durante todo o ciclo olímpico, representando o Leão do Pici e o país nas maiores competições da modalidade, rumo às Olimpíadas de Paris 2024. O anúncio foi feito nesta terça-feira (8).

Donas de um currículo de peso, com títulos brasileiros, mundiais e participações em Jogos Olímpicos, elas atuam juntas desde setembro de 2021. São as atuais vice-campeãs nacionais e venceram duas etapas do Circuito Brasileiro. Elas ainda vão disputar o Circuito Mundial.

Com a chegada das líderes do ranking brasileiro do esporte, o Fortaleza agora soma 19 modalidades no clube. Para o Diretor de Esportes olímpicos e amadores do Tricolor, Roberto Moreira, esse novo passo eleva o patamar do clube e destaca o compromisso com o esporte nacional.

“Nos sentimos honrados e felizes por trazer para o nosso portfólio uma dupla de um nível tão alto, a Rebecca participou da última olimpíada e agora junto com a Talita estão em primeiro lugar no ranking brasileiro de vôlei de praia feminino e são ‘top five’ do ranking mundial, buscando mais uma vaga nas olimpíadas, desta vez para Paris 2024. Então fechamos por todo o ciclo olímpico, que vai até dezembro de 2024 e o Fortaleza Esporte Clube vai fazer esse investimento buscando abrir mais ainda o leque de esportes olímpicos”, celebrou o diretor.

A cearense Rebecca, quinto lugar nos Jogos de Tóquio, comemorou. Ela valoriza o incentivo de um parceiro como o Leão e anseia por levar o nome do clube e do estado para onde for competir.

“Tenho orgulho do meu estado e de ser nordestina. E sinto ainda mais orgulho de a partir de agora levar o escudo do Fortaleza para os quatro cantos do mundo, para o Brasil inteiro. Além disso, é incrível poder contar com a força de um parceiro desse tamanho. A gente, que mora em Fortaleza, acompanha de perto tudo o que o clube tem feito nos últimos anos, como o futebol tem sido vitorioso, a chegada em outras modalidades. E só a gente sabe a importância de poder contar com projetos de sucesso perto da gente. Espero que a gente possa trazer cada vez mais visibilidade para Fortaleza, para o Nordeste. Estou feliz demais. Bora, Leão!”, disse a jogadora.

Talita tem três participações olímpicas no currículo (Pequim, Londres e Rio de Janeiro), incluindo duas semifinais. A experiente bloqueadora comenta a importância da parceria.

“Gosto de destacar que o segredo do sucesso é estarmos cercadas de parceiros que vão nos ajudar em nossa trajetória, na construção do nosso trabalho, do nosso time. E ter um clube como o Fortaleza do nosso lado é incrível, fundamental para ficarmos mais fortes em nossa caminhada até o objetivo maior, que é Paris”, declarou a sul-mato-grossense.

SOBRE REBECCA

Natural de Fortaleza, Rebecca iniciou a vida esportiva no vôlei de quadra. Uma lesão no joelho, ainda muito jovem, acabou a colocando na praia, já que o ambiente proporcionava uma recuperação mais tranquila. Em janeiro de 2017, ao lado da mineira Ana Patrícia, começou a obter seus melhores resultados, vencendo diversas etapas do Circuito Mundial. Surpreenderam o mundo em 2019, conquistando muitos títulos e uma das vagas para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Foram campeãs brasileiras em 2020, na retomada das competições e chegaram em quinto lugar nas Olimpíadas disputadas em 2021. Atualmente joga ao lado de Talita, que acumula três participações olímpicas e dois títulos do Circuito Mundial.

FICHA TÉCNICA

Nome: Rebecca Cavalcante Barbosa da Silva

Cidade: Fortaleza-CE

Nascimento: 23/04/1993

Altura: 1,75m

Peso: 81kg

SOBRE TALITA

Com três Jogos Olímpicos na carreira, é uma das jogadoras mais vencedoras em atividade no vôlei de praia mundial. Foi quarto lugar nas Olimpíadas de Pequim e na Rio 2016, além de ter acumulado inúmeros títulos, como o tetracampeonato brasileiro (2009, 2015, 2016 e 2017) e o tricampeonato do Circuito Mundial (2013, 2015 e 2017). Depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio, aceitou o convite de Rebecca para formar uma das principais duplas do cenário mundial. E logo na primeira temporada terminaram com o vice-campeonato brasileiro, perdendo o título nos critérios de desempate. Em poucos meses de parceria, emplacaram dois títulos de etapa e outros dois pódios em cinco etapas.

FICHA TÉCNICA

Nome: Talita Antunes da Rocha

Cidade: Aquidauana-MS

Nascimento: 29/08/1982

Altura: 1,81m

Peso: 64kg

