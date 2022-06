Fortaleza abre venda de ingressos para confronto contra Estudiantes pela Libertadores; veja valores

O Fortaleza iniciou a venda de ingressos neste sábado (25) para a partida contra o Estudiantes-ARG, pelas oitavas de final da Taça Libertadores da América. Os bilhetes estão disponíveis nas lojas físicas e no site da Bilheteria Virtual. As entradas estão sendo vendidas com valores entre R$ 45 e R$ 160.

Os setores Premium e Bossa Nova (inferior central) foram esgotados pelos ‘check-ins’ dos sócios-torcedores.

A partida acontece na quinta-feira (30), às 21h30 (horário de Brasília). No dia do confronto, haverá venda de ingressos na Arena Castelão, com início às 08h. Vale ressaltar que para adquirir a entrada, é necessário estar com o ciclo vacinal completo e apresentar a carteira de vacinação.

Os torcedores visitantes ficarão alocados na Superior Norte.

Veja valores dos ingressos de Fortaleza x Estudiantes-ARG

Superior Sul: R$ 55,00 (meia-entrada) | R$ 110,00 (inteira)

Superior Central: R$ 65,00 (meia-entrada) | R$ 130,00 (inteira)

Inferior Sul: R$ 45,00 (meia-entrada) | R$ 90,00 (inteira)

Especial: R$ 80,00 (meia-entrada) | R$ 160,00 (inteira)

Inferior Norte: R$ 45,00 (meia-entrada) | R$ 90,00 (inteira)

Superior Norte: R$ 55,00 (meia-entrada) | R$ 110,00 (inteira)

Superior Norte (visitante): R$ 55,00 (meia-entrada) | R$ 110,00 (inteira)