Fortaleza é o time com mais grandes chances de gol desperdiçadas na Série A; veja ranking

Com sete partidas disputadas pela Série A do Brasileiro, o Fortaleza lidera um ranking nada gratificante. O Tricolor é o time que mais perdeu grandes chances de gol no Campeonato Brasileiro, segundo dados do site de estatísticas Sofascore. Em sete partidas, o Leão desperdiçou 12 oportunidades claras de balançar a rede adversária.

O Leão é acompanhado por outro tricolor, o São Paulo, que também não aproveitou chances reais de marcar gols por 12 vezes, mas o Soberano jogou oito partidas, o que faz com que a média nesse quesito desagradável seja mais alta para o Leão do Pici. Logo abaixo dos dois estão Botafogo e Bahia, com 11, além de Corinthians e Atlético-GO, com dez grandes oportunidades perdidas.

A chance real mais recente desperdiçada pelo Fortaleza foi com Machuca, na derrota por 1 a 0 diante do São Paulo. Aos 39 minutos do segundo tempo, quando o Leão já estava atrás no placar, o argentino recebeu um lançamento e ficou frente a frente com o goleiro Marcos Felipe, na grande área, mas finalizou em cima do arqueiro.

Ranking interno

Machuca, no entanto, não é o atleta do Fortaleza que mais desperdiçou chances claras de gol na atual Série A. O argentino, na verdade, entrou nesta lista com esse lance. Do elenco tricolor, Kayzer foi quem mais deixou chances claras passarem até o momento, contabilizando quatro.

Moisés vem logo atrás, com três. Além dos jogadores citados, Breno Lopes, Hércules, Pikachu e Pedro Rocha também perderam uma oportunidade clara de marcar, cada um.

Jogadores do Fortaleza que perderam grandes chances de gol na Série A 2024:

Kayzer - 4

Moisés - 3

Breno Lopes - 1

Hércules - 1

Pikachu - 1

Machuca - 1

Pedro Rocha - 1

Ranking de clubes que mais perderam grandes chances de gol na Série A 2024: