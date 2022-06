Fórmula 1: veja horários e transmissão do GP do Canadá

O fim de semana da Fórmula 1 será de velocidade no Grande Prêmio do Canadá. Esta será a 9ª etapa da temporada 2022 e irá marcar o retorno da categoria ao país após um hiato de dois anos devido a pandemia.

Esta será a segunda vez que a categoria desembarca na América do Norte em 2022, já que no início de maio houve a realização do GP de Miami.

O circuito montado na Ilha de Notredame é conhecido por suas freadas fortes, o que exige uma boa administração dos pilotos em relação ao sistema de freio.

Programação do GP do Canadá de F-1

Sábado, 18 de junho

Treino Livre 3 – 14h00 – BandSports e app F1TV

Classificação – 17h00 – Band, BandSports e app F1TV

Domingo, 19 de junho

Corrida – 15h00 – Band e app F1TV