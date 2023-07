Fórmula 1: Hamilton mostra irritação, reclama do carro e chefe da Mercedes rebate: 'Apenas pilote'

O desempenho da Mercedes no GP da Áustria, em Spielberg, irritou o heptacampeão mundial Lewis Hamilton, que recebeu uma bronca de Toto Wolff pelo rádio: "Apenas pilote". Largando em quinto, o inglês não conseguiu correr no mesmo ritmo dos rivais e acabou o domingo na sétima posição, sendo ultrapassado inclusive por Fernando Alonso, da Aston Martin.

A decepção do piloto com a performance na pista também passou para a equipe no box, mesmo com as ultrapassagens de George Russel, que ficou em oitavo. Em uma cena incomum na Fórmula 1, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, abriu o microfone do rádio para falar com Hamilton: "Lewis, o carro está ruim, nós sabemos. Por favor, só o pilote".



Hamilton sofreu com um final de semana sem muita sorte em Spielberg. Na corrida de classificação, o piloto inglês pegou a pista com muito tráfego, não conseguiu fazer uma boa volta e acabou apenas em quinto no grid. Já na corrida principal, Lewis conseguiu uma boa largada e ultrapassou a McLaren de Lando Norris, mas caiu de rendimento, sofreu com uma punição de 5s e despencou para sétimo.



A Mercedes não esconde sua frustração com o W14 e, mesmo com ajustes, o carro ainda não demonstrou performance para colocar a equipe na briga com a Red Bull pelo título do Mundial de Construtores. A promessa é de que a escuderia irá brigar apenas em 2024, com um novo projeto, mais investimento e tempo para desenvolver o W15.