Max Verstappen conquista GP da Áustria e supera Senna em número de vitórias na Fórmula 1

O piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, conquistou o GP da Áustria neste domingo (2). Na prova, até chegou a perder a liderança para Leclerc, da Ferrari, por algumas voltas, mas dominou a etapa final e confirmou a 42ª vitória na carreira, superando o tricampeão Ayrton Senna (41).

No ranking geral, se tornou o 5º piloto que mais venceu no esporte, atrás apenas de Hamilton (103), Michael Schumacher (91), Sebastian Vettel (53) e Alain Prost (51).

Esta foi a 4ª vitória de Verstappen no GP da Áustria. Venceu também em 2018, 2019 e 2021. Campeão na temporada passada, Charles Leclerc, da Ferrari, terminou em 2º, com Sérgio Pérez, da Red Bull, fechando o pódio em 3º lugar.

Com o resultado, Verstappen lidera o campeonato com 229 pontos, contra 148 do companheiro Sergio Pérez. O próximo GP será disputado na Grã-Bretanha, dia 9 de julho.

Classificação final do GP da Áustria de Fórmula 1:

Max Verstappen (HOL/Red Bull) Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 5s155 Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 17s188 Carlos Sainz (ESP/Ferrari), a 21s377 Lando Norris (ING/McLaren), a 26s327 Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 30s317 Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 39s196 George Russell (ING/Mercedes), a 48s403 Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 57s667 Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 59s043 Alexander Albon (TAI/Mercedes), a 1m09s767 Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 1 volta LoganSargean(EUA/Williams), a 1 volta Zhou Guanyu (CHI/Alfa Romeo), a 1 volta Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri), a 1 volta Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), a 1 volta Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 1 volta Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), a 1 volta Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 1 volta

Não completaram a prova: