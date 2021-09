Fórmula 1 cancela treino livre no GP da Rússia devido às chuvas em Sóchi

O terceiro treino livre da Fórmula 1 no GP da Rússia, que seria realizado na manhã deste sábado (25), foi cancelado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) devido à forte chuva na região do autódromo em Sóchi.

“Pensando na segurança, [foi tomada a decisão de] mudar a programação oficial cancelando o terceiro treino livre por conta de força maior. Com o propósito do regulamento e dos tempos limites, o TL3 vai ser considerado de ser realizado, exceto se o diretor de prova decidir o contrário”, afirmou o diretor Michael Masi.

A mudança climática também gerou alteração no cronograma de classificação, que deve ocorrer apenas na tarde deste sábado caso haja estabilidade no tempo. Segundo Masi, a FIA irá deixar "tudo pronto do ponto de vista operacional.

"Vimos que essas condições de chuva se manterão até entre 1h30 e 2h do horário local (7h30 e 8h no horário de Brasília), mas que depois haverá uma diminuição da chuva. Então a prioridade é realizar a classificação na tarde de hoje", explicou.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte