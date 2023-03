Fora da Globo, Galvão Bueno voltará a transmitir jogos da Seleção Brasileira; veja detalhes

O novo canal do Youtube de Galvão Bueno, GB, transmitirá a amistoso da Seleção Brasileira contra o Marrocos em março. A partida de 25 de março, às 19 horas (de Brasília) em Tânger, será narrada por Galvão e contará com uma equipe de peso na transmissão.

Segundo o UOL, Galvão estará ao lado de Arnaldo Cézar Coelho, Casagrande e Tino Marcos na transmissão da primeira partida do Brasil no ano.

Equipe de peso

A equipe montada por o icònico narrador é conhecida do público brasileiro nas transmissões da Globo. Casagrande nos comentários, Arnaldo Cézar Coelho, analista de arbitragem e reportagem de campo com Tino Marcos, repórter que cobriu a seleção por quase 30 anos.

O Canal GB será o único no YouTube a fechar com a CBF para transmissão. Nenhuma emissora da TV Aberta fechou contrato com a CBF.

Outro momento de Galvão

Galvão Bueno renovou seu contrato com a Globo até o final de 2024, mas apenas para locução de chamadas esportivas e participará da cobertura do Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem, não mais como narrador. Sua última transmissão na Globo foi a final da Copa do Mundo entre Argentina x França, no Catar, em dezembro.