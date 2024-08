Fluminense x Juventude: confira horário, palpites e prováveis escalações

O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira (7), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Juventude pelas Oitavas de Final da Copa do Brasil. A partida será no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

No jogo de ida, o Flu perdeu por 3 a 2 no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Assim, o Tricolor das Laranjeiras precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar. Se vencer por um gol, a vaga será definida nos pênaltis.

O Fluzão é o 17º colocado da Série A com 20 pontos, enquanto o alviverde gaúcho é o 13º com 22 pontos.

Transmissão

Sportv e Premiere

Palpites

inter@

Escalação

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli e Ganso; Arias, Serna e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes

JUVENTUDE

Gabriel; Ewerthon, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Lucas Freitas; Jadson, Caique e Jean Carlos; Lucas Barbosa, Carrilo e Erick Farias. Técnico: Jair Ventura

Fluminense x Juventude:

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 7 de agosto de 2024

Horário: 21h30

Árbitro: Raphael Claus

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior.