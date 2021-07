Fluminense x Ceará: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará visita o Fluminense nesta quarta-feira (7), às 21h30, buscando manter o retrospecto positivo de cinco jogos sem sofrer derrotas na Série A do Campeonato Brasileiro. Atualmente na 8ª colocação, com 13 pontos, o Vovô busca seguir figurando entre o G8 da elite do futebol nacional. A TV Verdes Mares e a Rádio Verdes Mares transmitem tudo ao vivo, enquanto o Diário do Nordeste acompanha de tempo real.

Para o confronto diante da equipe carioca, no Estádio São Januário, o técnico Guto Ferreira não poderá contar com o atacante Saulo Mineiro. O atleta não seguiu viagem para o Rio de Janeiro com a delegação alvinegra. Em contrapartida, o comandante ganha os retornos de Cléber e Jael, além do zagueiro Klaus.

Legenda: Saulo Mineiro, autor do 1° gol do Ceará contra o Juventude, não viajou com a delegação alvinegra para o Rio de Janeiro Foto: Kid Júnior/SVM

Boa fase na Série A

O triunfo diante do Juventude, no último domingo (4), fez com que o Ceará alcançasse o 5º jogo de invencibilidade na Série A do Campeonato Brasileiro. O bom desempenho na elite do futebol nacional deu tranquilidade para o elenco e comissão técnica do Vovô, que mantém como foco principal a busca pelos 45 pontos iniciais, para se livrar de quaisquer chances de rebaixamento.

Diante do Fluminense, no Rio de Janeiro, a equipe de Guto Ferreira tentará manter o retrospecto positivo atual, mas, além disso, buscará quebrar o tabu de nunca ter vencido o Tricolor das Laranjeiras na capital carioca. Ao todo, em Série A de Campeonato Brasileiro, são cinco vitórias (todas atuando em casa), quatro empates e nove derrotas.

Resultados do Ceará desde que retornou à Série A (2018-2021):

Ceará 1 x 0 Fluminense – Série A do Campeonato Brasileiro (2018)

Fluminense 0 x 0 Ceará – Série A do Campeonato Brasileiro (2018)

Fluminense 1 x 1 Ceará – Série A do Campeonato Brasileiro (2019)

Ceará 2 x 0 Fluminense – Série A do Campeonato Brasileiro (2019)

Fluminense 2 x 2 Ceará – Série A do Campeonato Brasileiro (2020)

Ceará 1 x 3 Fluminense – Série A do Campeonato Brasileiro (2020)

Legenda: No último embate entre as equipes, o Fluminense venceu o Ceará por 3 a 1 na Arena Castelão Foto: Thiago Gadelha/SVM

Momento do adversário

O Fluminense chega para o duelo diante do Ceará embalado pós-vitória no Clássico Fla-Flu, por 1 a 0. Figurando na 9ª colocação, também com 13 pontos, a equipe carioca busca se consolidar na competição nacional sob o comando de Roger Machado. Nos últimos cinco jogos, apenas uma vitória.

O meio-campista Nenê deve retornar ao time titular - no lugar de Cazares - após comandar o Fluminense na vitória diante do Flamengo. O atacante Lucca também pode figurar entre os titulares, mas o favorito para a posição é o Fred.

Ficha técnica

Fluminense x Ceará – 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 07/07/2021 (quarta-feira)

Horário: 21h30

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Transmissão: Globo (TV Verdes Mares), Premiere, Rádio Verdes Mares e Tempo Real no Diário do Nordeste

Provável escalação (Fluminense): Marcos Felipe; Samuel Xavier, Luccas Claro, Nino e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nenê; Caio Paulista, Biel e Fred. Técnico: Roger Machado.

Provável escalação (Ceará): Richard; Buiú, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Marlon e Vina; Lima, Mendoza e Jael. Técnico: Guto Ferreira.