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Fluminense x Bolívar na Libertadores: veja horário e onde assistir

Equipes duelam nesta terça-feira, dia 19 de maio de 2026

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 15:44)
Jogada
Legenda: Fluminense x Bolívar em duelo na altitude de La Paz (BOL)
Foto: Lucas Merçon / Fluminense

Fluminense e Bolívar se enfrentam pela Copa Libertadores da América, nesta terça-feira (19), em partida válida pela 5ª rodada do Grupo C. O jogo será às 19h, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Veja onde assistir ao vivo e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Fluminense x Bolívar terá transmissão da ESPN e Disney+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense

Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Arana; Hércules, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e John Kennedy. Técnico: Maxi Cuberas (auxiliar de Luis Zubeldía)

Bolívar

Carlos Lampe; Luis Paz, Arreaga, Echeverría e Sagredo; Leonel Justiniano, Saavedra, Robson Matheus e Carlos Melgar; Patricio Rodríguez e Dorny Romero.Técnico: Vladimir Soria

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Bolívar

Data e hora: 19 de maio, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

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Redação 19 de Maio de 2026