Fluminense x Bolívar na Libertadores: veja horário e onde assistir

Fluminense e Bolívar se enfrentam pela Copa Libertadores da América, nesta terça-feira (19), em partida válida pela 5ª rodada do Grupo C. O jogo será às 19h, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Veja onde assistir ao vivo e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Fluminense x Bolívar terá transmissão da ESPN e Disney+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense

Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Arana; Hércules, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e John Kennedy. Técnico: Maxi Cuberas (auxiliar de Luis Zubeldía)

Bolívar

Carlos Lampe; Luis Paz, Arreaga, Echeverría e Sagredo; Leonel Justiniano, Saavedra, Robson Matheus e Carlos Melgar; Patricio Rodríguez e Dorny Romero.Técnico: Vladimir Soria

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Bolívar

Data e hora: 19 de maio, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro