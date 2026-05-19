Fluminense x Bolívar na Libertadores: veja horário e onde assistir
Equipes duelam nesta terça-feira, dia 19 de maio de 2026
Fluminense e Bolívar se enfrentam pela Copa Libertadores da América, nesta terça-feira (19), em partida válida pela 5ª rodada do Grupo C. O jogo será às 19h, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Veja onde assistir ao vivo e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
O confronto entre Fluminense x Bolívar terá transmissão da ESPN e Disney+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Fluminense
Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Arana; Hércules, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e John Kennedy. Técnico: Maxi Cuberas (auxiliar de Luis Zubeldía)
Bolívar
Carlos Lampe; Luis Paz, Arreaga, Echeverría e Sagredo; Leonel Justiniano, Saavedra, Robson Matheus e Carlos Melgar; Patricio Rodríguez e Dorny Romero.Técnico: Vladimir Soria
FICHA TÉCNICA
Fluminense x Bolívar
Data e hora: 19 de maio, às 19h (de Brasília)
Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro