Fluminense x América-MG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fluminense e América-MG se enfrentam neste domingo (21), às 17h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Fluminense ocupa a 7ª colocação na tabela de classificação, com 47 pontos somados em 33 partidas. O objetivo dos gaúchos é garantir vaga para a Copa Libertadores da América 2022.

Já o Flamengo, vice-líder do Brasileirão, segue à caça do Atlético-MG, mas de olho na final da Libertadores contra o Palmeiras, no próximo sábado (27). Na competição nacional, tem 63 pontos em 32 jogos.

Palpite para Fluminense x América-MG

Onde assistir

A transmissão do jogo será feita pelo Premiere.

Prováveis escalações

Fluminense

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marlon; André, Gustavo (Martinelli) e Yago; Arias, Fred e Caio Paulista.

América-MG

Matheus Cavichioli, Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva, Marlon; Lucas Kal, Juninho, Alê; Ademir, Zárate, Felipe Azevedo (Carlos Alberto).

Ficha técnica

Fluminense x América

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Maracanã, Rio de Janeiro Data: 21/11/2021 (domingo)

21/11/2021 (domingo) Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Heber Roberto Lopes (SC) Assistentes: Victor Hugo (PR) e Nailton Junior (CE)

Victor Hugo (PR) e Nailton Junior (CE) Árbitro de vídeo (VAR): Elmo Alves Resende (GO)