Fluminense monitora atacante Renato Kayzer, do Fortaleza

O atacante Renato Kayzer, do Fortaleza, está no radar de contratações do Fluminense. O Diário do Nordeste apurou que o time carioca chegou a fazer um contato com os agentes do jogador ao longo da temporada de 2024, mas que o negócio não avançou.

De acordo com apuração do Diário do Nordeste, na janela do meio do ano houve um contato do Fluminense junto ao staff de Renato Kayzer. Como o atacante já havia jogado o Brasileirão pelo Criciúma e pelo Fortaleza, não poderia atuar por outra equipe.

Ainda segundo apuração do Diário do Nordeste, não houve, até o momento, nenhuma nova conversa do Fluminense com os representantes de Kayzer, além da feita no meio do ano. O jogador, no entanto, segue no radar do time carioca.

Renato Kayzer tem 28 anos e soma 33 partidas disputadas pelo Tricolor do Pici na temporada 2024. Ele somou cinco gols e uma assistência ao longo do ano pelo Fortaleza. Kayzer tem contrato com o Fortaleza até o final da temporada 2025.