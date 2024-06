Fluminense demite técnico Fernando Diniz

O Fluminense anunciou nesta segunda-feira (24), a demissão do técnico Fernando Diniz. A decisão foi tomada depois da derrota no Fla-Flu por 1 a 0 no domingo (23). Atual campeão da Copa Libertadores, o Fluminense é o lanterna do Brasileirão, com apenas seis pontos conquistados depois de 11 rodadas.

"Diniz deixa como legado desta sua passagem não somente alguns dos títulos mais importantes da história de nosso clube, conquistados em 2023 e 2024, mas também o legado de um trabalho muito bem-sucedido em sua primeira etapa de sua atual passagem, ensinamentos importantes sobre sua maneira de entender o futebol e uma visão humanística que no todo trazem enorme contribuição a este esporte", afirma nota divulgada pelo clube nas redes sociais.

Marcão, auxiliar-técnico permanente do clube, vai dirigir a equipe contra o Vitória, nesta quinta-feira (27), no Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileiro. O Fluminense ressaltou na nota divulgada que "precisa de todo apoio do torcedor". "Este é um momento que pede união de todos em torno do objetivo maior de retomarmos o caminho das vitórias", afirma a nota.

Aos 50 anos, Fernando Diniz chegou ao Fluminense em abril de 2022 e dirigiu o time em 149 jogos, com 77 vitórias, 31 empates e 41 derrotas. Além da Libertadores, Diniz conquistou a Recopa Sul-Americana deste ano e o Campeonato Carioca de 2023. No período em que comandou o time das Laranjeiras, Diniz acumulou o cargo de técnico da seleção brasileira. Foram apenas seis jogos pela equipe da CBF, com duas vitórias, um empate e três derrotas

Apesar da lanterna do Brasileirão, o Fluminense está nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores. Na competição sul-americana, o time enfrenta o Grêmio, e a primeira partida está marcada para o dia 13 de agosto, com mando do clube gaúcho.