Fluminense contrata joia da base do Floresta; veja detalhes

O Floresta comunicou a transferência do atacante Ruan Levi, de 13 anos, para o Fluminense. Considerado uma das joias do time cearense, o atleta foi negociado em definitivo, com o Lobo da Vila Manoel Sátiro mantendo 35% dos direitos econômicos - o time carioca ficou com 65%.

“Serei grato ao Floresta pela visibilidade e as oportunidades que tive em honrar no período onde estive desde os treinos aos jogos. Vou seguir trabalhando forte para agarrar novas chances, e honrar a camisa do Fluminense”, declarou.

O atleta embarcou para o Rio de Janeiro na última sexta-feira (19) para iniciar os trabalhos. A chegada no Floresta foi em abril de 2023. No período, em 22 partidas, com 10 gols marcados.