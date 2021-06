Floresta visita Manaus em busca de manter liderança na Série C do Brasileiro; confira informações

Líder do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro, com 4 pontos, o Floresta visita, neste sábado (12), o Manaus, na Arena da Amazônia, visando manter a invencibilidade na competição nacional. O duelo é válido pela 3ª rodada.

Vindo de um empate sem gols fora de casa contra o Santa Cruz, a equipe de Leston Jr visa à vitória para seguir na liderança do Grupo A da competição. O Manaus, por sua vez, vive um momento delicado na competição e duela contra o Floresta após goleada sofrida no último final de semana para o Volta Redonda-RJ, por 5 a 0.

Sem desfalques, o Floresta terá todo o elenco à disposição. O técnico Leston Jr relacionou 19 atletas para a partida e deve mandar à campo o seguinte elenco: Douglas Dias; Carlos Renato, Edimar, William Goiano e Tony; Marconi, Jô e Eduardo; Deysinho, Flávio Torres e Elielton.

Marcelo Martelotte, por sua vez, não deverá fazer grandes alterações na equipe titular. Mesmo com a derrota de 5 a 0 diante do Volta Redonda-RJ na última rodada, o comandante do Gavião do Norte deverá mandar a campo: Gleibson; Edvan, Luis Fernando, Spice e Assis; Gilson, Gabriel Davis e Douglas Lima; Diego Rosa, Anderson e Vanílson.

Legenda: Elenco do Floresta perfilado antes do duelo contra o Santa Cruz, no último final de semana, pela Série C do Campeonato Brasileiro Foto: Ronaldo Oliveira/ASCOM Floresta EC

Série D do Campeonato Brasileiro

Atlético-CE x Treze-PB (sábado, 12)

Após estrear com derrota para o Sousa-PB, o Atlético-CE volta a campo neste sábado (12), às 15h, contra o Treze-PB, no Estádio Domingão. Apesar do revés sofrido, o técnico Raimundo Wagner não deve promover alterações na equipe e deve escalar: Carlão; Gustavo Silva, Waldson, Edgar e Daniel; Elivelton, Iago Araújo e Olavio; Valdo Bacabal, Hitalo e Junior Goiano.

Na sexta colocação, com nenhum ponto conquistado, uma vitória pode colocar o Atlético-CE na zona de classificação à próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O Treze-PB, por sua vez, ocupa a última posição, após perder para o ABC/RN na estreia.

Legenda: Atlético-CE estreou com derrota na Série D do Campeonato Brasileiro Foto: Jefferson Emmanuel / Sousa EC

Moto Club x Guarany de Sobral (sábado, 12)

Vice-líder do Grupo A02 da Série D, com 3 pontos, o Guarany de Sobral visita, neste sábado (12), o Moto Club-MA, no Estádio Nhozinho Santos, em São Luís. Para a partida, o técnico Vladimir de Jesus não poderá contar com o lateral-direito Zé Augusto, os volantes Eusébio e Dhesley, além do atacante Lussandro Papel.

Desta forma, Vladimir de Jesus promoverá mudanças no time titular e deverá mandar o Guarany de Sobral à campo com: Théo; João Carlos, Alex Maranhão, Airton Júnior e Mattheus; Danilo Cirqueira, Rivaldo e Raí; Hulk, Iury Tanque e Daniel Passira.

O Moto Club, por sua vez, estreou empatando na Série D do Brasileirão. A equipe maranhaense, comandada por Carlos Ferro, atual 4ª colocada do Grupo A02, deverá ir a campo com: Mateus; Everton, Anderson, Wanderson e Abu; Camarão, Márcio Diogo e Gleydon; William, Cleitinho e Negueba.

Legenda: Guarany de Sobral estreou com vitória na Série D do Campeonato Brasileiro Foto: Amaral Torquato / Guarany de Sobral

Central x Caucaia (domingo, 13)

Última equipe cearense a entrar em campo no final de semana, o Caucaia visita o Central-PE no domingo (13), no estádio Lacerdão, em Caruaru. A equipe comandada por Ederson Araújo estreou empatando em 3 a 3 com o Campinense. O treinador da Raposa Metropolitana deverá repetir o esquema utilizado na estreia, com exceção de Michael, e mandará a campo: Uoston; Alysson Caucaia, João Marcus, Túlio e Ednei; Leandro Leite, Vitor Ribeiro e Everton; Pedro Cobel, Vitinho e Renan.

O Central-PE, por sua vez, busca virar a página diante do Caucaia atuando sob o seu mando de campo. A equipe pernambucana ocupa a penúltima colocação do Grupo A03 da Série D do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Júnior Baiano deve mandar a campo: Weyde; Danielzinho, Danilo Quipapá, Eduardo Favero e Antônio Guilherme; Sinhô, Pedro Maycon e Matheus Rosa; Jardeu, Rogerinho e David.

Legenda: Caucaia estreou empatando com o Campinense, em 3 a 3, na Série D do Brasileirão Foto: Samy Oliveira / Campinense