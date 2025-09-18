Diário do Nordeste
Flamengo x Estudiantes pela Libertadores: onde assistir, escalações e horário

Partida válida pelas quartas de final da Libertadores

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:34)
Jogada
Legenda: O Flamengo entra em campo pela Libertadores nesta quinta-feira (18)
Foto: GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

Flamengo e Estudiantes se enfrentam pela Libertadores nesta quinta-feira (18), pela partida de ida das quartas de final. O jogo será às 21h30, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata.

O Rubro-Negro é o líder da Série A do Brasileiro com 50 pontos e vem de vitória para a Juventude por 2x0 em Caxias do Sul.

Já o Estudiantes é o 7º no Grupo A do Campeonato Argentino com 12 pontos e vem de derrota para o River Plate, em casa por 2x1.

ONDE ASSISTIR

Disney+

Enquete

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO: 

Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Allan (De la Cruz), Saúl, Arrascaeta; Plata (Luiz Araújo), Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.

ESTUDIANTES: 

Muslera; Román Gómez, González Pírez, Facundo Rodríguez e Arzamendía; Ascacíbar, Amondarain, Palacios, José Sosa e Cetré; Facundo Farías. Técnico: Eduardo Domínguez.

Arbitragem

Árbitro: Andres Rojas (COL)
Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Jhon Leon (COL)
VAR: Nicolas Gallo (COL)

