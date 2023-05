Flamengo x Cruzeiro: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Flamengo e Cruzeiro entram em campo neste sábado, 27 de maio, às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela 8ª rodada do Brasileirão. Após três temporadas, as duas equipes voltam a se enfrentar na Série A.

Pelos lados do Rubro-Negro o momento é instável depois do empate diante do Ñublense na Libertadores. No desembarque, no Rio de Janeiro, a torcida protestou e cobrou diversos atletas. Entretanto, na primeira divisão nacional, o Mengão espera conquistar sua quarta vitória consecutiva e entrar no G-4 da competição. Hoje, o time dirigido por Jorge Sampaoli é o sexto colocado, com 12 pontos.

Já a equipe mineira vive um início de Brasileirão melhor do que o esperado. Retornando à elite depois de três anos na Série B, o Cruzeiro vem fazendo bons jogos e atuando em um nível de competitividade elevado, o que se reflete na tabela de classificação. O time dirigido pelo português Pepa ocupa a quinta colocação, com os mesmos 12 pontos do rival carioca, levando a melhor nos critérios de desempate.

ONDE ASSISTIR

O jogo será transmitido pelo Premiere.

ÚLTIMOS JOGOS

Data Resultados Campeonato 21/09/2019 Cruzeiro 1 - 2 Flamengo Campeonato Brasileiro - Série A 27/04/2019 Flamengo 3 - 1 Cruzeiro Campeonato Brasileiro - Série A 25/11/2018 Cruzeiro 0 - 2 Flamengo Campeonato Brasileiro - Série A 12/08/2018 Flamengo 1 - 0 Cruzeiro Campeonato Brasileiro - Série A 08/11/2017 Flamengo 2 - 0 Cruzeiro Campeonato Brasileiro - Série A 27/09/2017 Cruzeiro 0 - 0 Flamengo Copa do Brasil 07/09/2017 Flamengo 1 - 1 Cruzeiro Copa do Brasil 16/07/2017 Cruzeiro 1 - 1 Flamengo Campeonato Brasileiro - Série A 25/09/2016 Flamengo 2 - 1 Cruzeiro Campeonato Brasileiro - Série A 15/06/2016 Cruzeiro 0 - 1 Flamengo Campeonato Brasileiro - Série A

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo: Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Thiago Maia, Gerson; Cebolinha, Gabigol e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Luciano Castán, Lucas Oliveira e Marlon; Wallisson, Filipe Machado e Neto Moura; Wesley, Henrique Dourado e Bruno Rodrigues. Técnico: Pepa.

FLAMENGO x CRUZEIRO | FICHA TÉCNICA

Competição: 8ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 27/05/2023

Horário: 18h30

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro