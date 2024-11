Flamengo x Atlético/MG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Flamengo e Atlético-MG começam neste domingo (3), a decisão da Copa do Brasil de 2024. O jogo de ida acontece às 16 horas no Maracanã. A partida de volta, na Arena MRV, com mando do Galo, será no dia 10, também ás 16 horas.

As duas equipes protagonizam uma das maiores rivalidades inter estaduais do país, pelos jogos decisivos na década de 80, pela Série A - quando decidiram o campeonato - e nas semifinais da Libertadores.

O título pode salvar a temporada do Flamengo, que fracassou nas outras competições, como Libertadores e Série A - já quem mais chances de título.

Para o Galo, é o segunda chance de título, já que também decidirá a Libertadores, em jogo único contra o Botafogo, no dia 30, na Argentina, no estádio Monumental de Nuñez.

Onde assistir

Globo, SporTV, Premiere, Globoplay, Amazon Prime e Verdinha

Palpites

Escalação

Flamengo:

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo (Allan), Gerson e Arrascaeta; Michael, Plata (Alcaraz) e Gabigol.

Atlético:

Everson; Lyanco, Battaglia, Junior Alonso, Rubens (Vargas ou Zaracho) e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Hulk e Paulinho

Flamengo x Atlético-MG

Estádio: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 16h (de Brasília), domingo, 3 de novembro

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)