Flamengo volta atrás em valor da multa de Paulo Sousa, e treinador pode recorrer à FIFA

Fora do Flamengo há 10 dias, o treinador Paulo Sousa segue em impasse com o clube. A quebra do contrato por parte da equipe carioca previa o pagamento de uma multa recisória em torno de R$ 6 milhões. Entretanto, na última sexta- feira (17), o valor passado pelo departamento jurídico do Flamengo não foi o acordado. A mudança irritou o ex técnico Rubro- Negro, que estuda levar o caso à FIFA.

Inicialmente o pagamento seria realizado em parcelas do valor integral, mas o clube voltou atrás, solicitou abatimento e sugeriu que as parcelas fossem pagas no Brasil. Paulo Sousa e seu staff seguem no Rio de Janeiro para terminar de resolver essa questão, entretanto, o treinador já retorna para Portugal na próxima terça- feira (21) e quer encerrar todas suas contas no país. Para o pagamentor ser efetuado no Brasil, o clube teria que pagar o valor cheio de uma só vez.

O treinador português teme que o Flamengo esteja procurando maneiras de adiar o pagamento e a questão segue em aberto. Pelo twitter, o Vice Pesidente Geral e Jurídico do clube, Rodrigo Dunshee, negou que o time não vá honrar a dívida com Paulo Sousa, e ainda lamentou o caso ter sido vazado ao público.

Não é verdade. Flamengo é um clube cidadão q cumpre suas obrigações. Não vou entrar em detalhes porque é assunto interno e privado até q seja concluído, mas Flamengo pagará tudo que PS tem direito e nada mais. Triste ver q levaram o assunto pra mídia... péssimo do staff do PS. https://t.co/biQ3NLDnjE — Rodrigo Dunshee (@roddunshee) June 19, 2022