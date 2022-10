Flamengo vence o Cuiabá e agora mira a decisão da Copa do Brasil

Mesmo com as atenções voltadas para as finais da Copa do Brasil, o Flamengo viajou até o Mato Grosso e derrotou o Cuiabá por 2 a 1 neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, cumprindo a estratégia de se manter nas primeiras colocações da competição. Na partida, apenas o goleiro Santos esteve em campo do time que é considerado titular.



O resultado deixa os cariocas com 52 pontos e reabilita a equipe do empate cedido ao Internacional na última rodada no Rio. Os gols da partida foram marcados no segundo tempo. Matheus França e Marinho, de pênalti, sacramentaram o triunfo fora de casa enquanto Rafael Gava descontou no final.



Já o Cuiabá segue em situação delicada na classificação. Com 30 pontos, a equipe obteve a terceira derrota consecutiva e se mantém na zona de rebaixamento da competição.



O Flamengo agora volta as suas atenções para as finais da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o time carioca viaja até São Paulo para fazer o primeiro dos dois jogos decisivos do torneio eliminatório contra o Corinthians, na Neo Química Arena.



Pelo Campeonato Brasileiro, o rubro-negro entra em campo no próximo sábado, quando recebe o Atlético-MG, no Maracanã. Um dia depois, no domingo, o Cuiabá encara o Ceará no Castelão.

ESCALAÇÕES

CUIABÁ: João Carlos; Daniel Guedes, Alan Empereur, Joaquim Henrique e João Lucas; Marcão, Denilson e Pepê; Valdivia, André Luís e Deyverson.

FLAMENGO: Santos, Varela, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Vidal (Diego), Victor Hugo e Matheus França; Everton Cebolinha, Marinho e Mateusão.

FICHA TÉCNICA

Cuiabá x Flamengo

Data e hora: 08/10, às 19h (de Brasília)

Local: Arena Pantanal

