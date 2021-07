Flamengo contrata ex-BBB Arthur para time de futebol society

Declaradamente torcedor do Flamengo, o ex-BBB Arthur Picoli, 27, foi contratado pelo clube carioca para disputar partidas de futebol society, também chamado de Futebol 7.

Ele festejou pelas redes sociais. "Dia de realizar um sonho: Ser jogador do Mengão. Obrigado pelo convite e prometo dar o meu melhor", celebrou.

O desejo de voltar a atuar nos gramados era algo bastante claro na mente de Picoli. Ele foi atleta da base do Atlético Goianiense e da Ponte Preta, mas deixou a bola por causa de lesões. Com isso, se dedicou ao crossfit.

"São muitos os fatores que levaram a diretoria do Flamengo Fut7/SHC a toparem a ideia. Quando o Bruno Almeida, nosso diretor, trouxe a ideia, vimos que era uma boa. O Arthur é bom jogador e chega já sabendo da grandeza do projeto e, certamente, nos ajudará nas competições", disse o presidente do Fut 7 do clube.

Recentemente, o ex-BBB criticou a realização da Copa América no Brasil em suas redes sociais. "Eu amo esporte, mas primeiramente eu amo a vida dos meus."