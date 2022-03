Flamengo compra zagueiro Pablo do futebol russo e rende receita ao Ceará pelo mecanismo da Fifa

O Lokomotiv Moscou-RUS confirmou, nesta segunda-feira (14), a venda do zagueiro Pablo para o Flamengo. A negociação é próximo de 2,8 milhões de euros (cerca de R$ 15,6 milhões) e pode render receita para os cofres do Ceará.

Isso porque o defensor atuou na base do clube alvinegro, o que ativa o Mecanismo de Solidariedade da Fifa, que prevê ganho de até 5% para as equipes que participaram da formação do profissional. O Vovô recebe 2,2% desse índice.

Assim, a diretoria cearense aguarda o repasse do montante, próximo a R$ 340 mil. O cenário reforça a importância de manter uma estrutura adequada para revelar novos jogadores.

Legenda: Pablo foi convocado para a Seleção Brasileira e teve oportunidade de atuar em 2018 Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Nascido em São Luís do Maranhão, Pablo Nascimento Castro chegou à capital cearense em 2007 e defendeu inicialmente o Ferroviário. Em 2009, foi para o Sub-20 do Ceará e depois conseguiu espaço no plantel principal.

Com 30 anos, soma passagens por times como Grêmio, Avaí e Corinthians. Destaque no exterior, já foi convocado para a Seleção Brasileira sob comando de Tite em 2018.