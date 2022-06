Flamengo anuncia Everton Cebolinha; Cearense é 3ª contratação mais cara da história no Brasil

Após o Benfica comunicar à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários que vendeu 90% dos direitos econômicos do atacante cearense Everton Cebolinha, o Flamengo anunciou em suas redes sociais a contratação do jogador por 13,5 milhões de euros, ou seja, cerca de R$ 73 milhões.

O valor ainda poderá ser ampliado para 16 milhões de euros, ou seja, R$ 87 milhões, caso o Flamengo alcance objetivos esportivos. Além disso, se prorrogar contrato com Cebolinha, o Benfica ainda leva mais 1,5 milhão de euros.

Com isso, Cebolinha já se torna a terceira maior contratação do futebol brasileiro, atrás apenas de Pedro e Gabigol, ambos também contratados pelo Flamengo.

Contratações mais caras do futebol brasileiro

1) Pedro (Fiorentina - Flamengo) - 2020 - R$ 87 milhões

2) Gabigol (Inter de Milão - Flamengo) - 2020* - R$79 milhões

3) Everton Cebolinha (Benfica-Flamengo) - 2022 - R$ 73 milhões

4) Arrascaeta (Cruzeiro - Flamengo) - 2019 - R$ 63,7 milhões

5) Tévez (Boca Juniors - Corinthians) - 2004 - R$ 60,5 milhões

6) Gerson (Roma - Flamengo) - 2019 - R$ 49,7 milhões

7) Vitinho (CSKA - Flamengo) - 2018 - R$ 44 milhões

8) Leandro Damião (Internacional - Santos) - 2013 - R$ 41,6 milhões

9) Alexandre Pato (Milan - Corinthians) - 2013 - R$ 40,5 milhões

10) Nico López (Udinese - Internacional) - 2016 - R$ 35,8 milhões

O que o Fortaleza tem direito?

O Fortaleza, clube que revelou Cebolinha para o futebol, está de olho na negociação. Após a venda do atleta pelo Grêmio ao Benfica, o Fortaleza recebeu cerca de R$ 9,5 milhões de reais.

No acordo, ficou estabelecido que o Leão tem direito a 1,6% em caso de futura venda do atacante, além de 0,63% como clube formador.

Com 13,5 milhões de euros certos, o Fortaleza receberá algo em torno de R$ 1,55 milhão. Se as premiação chegar a 16 milhões de euros, o clube tricolor receberá R$ 1,88 milhão.