Finlândia x Montenegro: confira horários, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Finlândia e Montenegro se enfrentam em jogo da segunda rodada da Liga das Nações. O duelo desta terça-feira (7) será às 13h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Helsinque. É a primeira vez na história que as equipes se enfrentam.

Na primeira rodada, a Finlândia decepcionou ao ficar no empate com a Bósnia na Liga B. No duelo de hoje, a equipe terá a chance de ganhar três pontos e assumir a liderança do Grupo 3.

Já Montenegro vem de vitória diante da Romênia. A equipe conquistou os três pontos e está na liderança. O time vai em busca de vaga na elite da Liga das Nações do próximo ano.

ONDE ASSISTIR

SporTV 2

PALPITES

FICHA TÉCNICA

Finlândia x Montenegro

Data e hora: 07/06, às 13h (de Brasília)

Local: stádio Olímpico de Helsinque, na Finlândia