Final do futebol masculino nas Olimpíadas 2024: acompanhe França x Espanha ao vivo

Nesta sexta-feira (9) acontece a final do futebol masculino nas Olimpíadas de Paris 2024. A França recebe a Espanha no Estádio Parc des Princes, às 13 horas (de Brasília). A partida conta com prorrogação em caso de empate e cobranças de pênaltis caso o resultado permaneça equilibrado entre as equipes.

Os donos da casa buscam o segundo ouro após 40 anos. Liderados por Lacazette e Mateta, a equipe francesa passou pela fase de grupos como líder do Grupo A, com nove pontos em três partidas. No agrupamento ainda tinham as seleções dos Estados Unidos, Nova Zelândia e Guiné-Bissau.

Na fase de quartas de final derrotou a Argentina e na semifinal eliminou o Egito.

Os espanhóis também buscam o bi Olímpico. A trajetória até chegar a final não foi 100% como a dos adversários finalistas, mas não deixou a desejar. Pelo Grupo C terminou em segundo lugar e ficou atrás do Egito, com seis pontos em três jogos. O grupo ainda contava com República Dominicana e Uzbequistão.

No mata-mata eliminou Japão e Marrocos e chegou à grande decisão do torneio.

Provável escalação da França: Restes; Sildillia, Badé, Lukeba e Truffert; Chotard, Andy Diouf, Maghnes Akliouche e Michael Olise; Lacazette e Mateta. Técnico: Thierry Henry.

Provável escalação da Espanha: Tenas; Marc Pubill, Eric García, Pau Cubarsí e Juan Miranda; Pablo Barrios, Alejandro Baena e Fermín López; Aimar Oroz, Sergio Gómez e Abel Ruíz. Técnico: Santi Denia.

ONDE ASSISTIR

A corrida terá transmissão através da SporTV e CazéTV

PALPITE

inter@

FICHA TÉCNICA | FRANÇA X ESPANHA