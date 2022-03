Emoção: filho de jogador do Caucaia chora ao reencontrar o pai após meses; veja vídeo

O Caucaia já fez história ao se classificar para a final do Campeonato Cearense de 2022. Mas, e quantas outras histórias estão por trás dessa conquista? O elenco recebeu folga, e o volante Jair aproveitou a chance para rever a família. Em Santa Cruz do Capibaribe, cidade pernambucana, encontrou os filhos num abraço cheio de saudade.

As cenas comoventes foram registradas pela esposa e ganharam as redes sociais. Ao Diário do Nordeste, nesta quinta-feira (17), o jogador disse que esses momentos são difíceis.

Veja o vídeo:

A rotina de atleta é dura. Ele não via a companheira Andréia Souza e os pequenos Moisés, de 8 anos, e Josué, de 2, desde o dia 15 de dezembro de 2021. Distante mais de 700 km e há meses sem abraçar o pai, o mais velho foi aos prantos. Parecia não acreditar que Jair estava ali.

“Todo dia eles me perguntavam, querendo me ver. Eles passaram uns dias na minha mãe, que mora na zona rural, e disseram "tô com saudade de meu pai". Aí, na hora que ele me viu... Até eu tive um susto. Fiquei com medo da reação que ele teve. Até me emocionei também. Nunca tinha passado esses dias todos sem ver eles. Eu sempre joguei aqui perto e vinha em casa, mas nunca tinha passado esse tempo sem ver eles”, disse o jogador.

O atleta divulgou o vídeo no Instagram. O clube replicou as imagens e postou: “Percebíamos diariamente a vontade do atleta em poder rever seus filhos e esposa. Não imaginávamos uma cena tão linda como essa.”

Depois de 18 horas de viagem de ônibus, é um alento reencontrar a família. As indas e vindas são rotina na profissão. O volante já pensa em como será a despedida.

“As viagens são difíceis, a saudade é grande. Eles são apegados demais a mim. Já estou pensando no dia que eu vou embora. Vou viajar de novo semana que vem. Vai ser outro choro. Eles não saem do meu pé”, revela.

A Raposa Metropolitana tornou-se campeã invicta do interior e vai voltar a campo para disputar o título de Campeã Cearense. O primeiro jogo deve ocorrer no fim de março. O volante quer, mais uma vez, ajudar a escrever um capítulo importante para o clube e na vida dele.

“A equipe está bem preparada e tem esse descanso agora, mas na próxima semana a gente já começa os treinamentos. Espero que a gente possa fazer um grande jogo. Sabemos da qualidade do Fortaleza mas, se Deus quiser, vamos trabalhar forte, buscar esse título e ficar na história do Caucaia”, conclui.