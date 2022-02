Campeonato Cearense de 2022 terá finalista inédito: Caucaia ou Iguatu

Com a eliminação precoce do Ceará nas quartas de finais do Campeonato Cearense de 2022, ficou definido um finalista inédito do Estadual. Com o confronto da semifinal definido entre Iguatu e Caucaia, quem avançar estará na decisão do campeonato pela 1ª vez na história.

As duas equipes se enfrentarão nos dias 8 e 15 de março por uma vaga na decisão O Caucaia entrou direto nas semifinais por ter sido campeão da 1ª Fase. Já o Iguatu, fez história ao eliminar o Ceará nas quartas de finais..

A última vez que um time fora Fortaleza, Ceará e Ferroviário havia chegado na decisão do Estadual foi em 2016, quando o Uniclinic decidiu o certame com o Leão e ficou com o vice.

Quem avançar de Azulão ou Raposa Metropolitana, encaram Ferroviário ou o vencedor de Fortaleza e Pacajus, que ainda se enfrentam pelas quartas de finais. As datas da decisão do Estadual acontecem nos duas 27 de março e 3 de abril.

Trajetórias

Ao disputarem uma vaga na decisão do Estadual coroam as trajetórias de Caucaia e Iguatu no futebol cearense.

O Caucaia joga a 1ª Divisão do Campeonato Cearense pela 4ª vez e seu melhor resultado foi um 6º lugar em 2020. Ou seja, já superado pela equipe do técnico Roberto Carlos que realizou uma campanha praticamente perfeita na 1ª Fase.

Legenda: O Caucaia surpreendeu os favoritos, como o Ferroviário, e foi campeão da 1ª Fase com sobras Foto: Michael Douglas / Caucaia EC

Em 14 jogos, foram 8 vitórias e 6 empates, marcando 20 gols e sofrendo apenas 8, com uma campanha invicta e com 71% de aproveitamento.

Já o Iguatu, está em sua 3ª participação na elite do futebol cearense e tem como melhor colocação até então o 5º lugar em 2018, ano de sua estreia.

A equipe do técnico Washington Luiz já superou a campanha daquele ano, após uma 1ª Fase irregular, mas surpreendendo ao eliminar o poderoso Ceará.

Na 1ª Fase, o Azulão foi o 4º colocado com 19 pontos em 14 jogos, vencendo 5, empatando 4 e perdendo 5, marcando 13 gols e sofrendo 10, com 45% de aproveitamento.