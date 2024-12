Fifa The Best: veja horário e onde assistir premiação; Vini Jr e Marta concorrem

O Fifa The Best ocorre nesta terça-feira (17), em Doha, no Catar, a partir das 14h (de Brasília). A premiação escolhe o melhor jogador temporada e distribui outras homenagens. O brasileiro Vini Jr é um dos fortes candidatos a receber o troféu como melhor jogador do mundo. Ele concorre principalmente com Messi, do Inter Miami, e Rodri, do Manchester City. A Rainha Marta também disputa na categoria de gol mais bonito no futebol feminino.

Ao todo, 11 jogadores disputam o título de melhor do mundo. Já no feminino são 16 indicadas, entre elas Aitana Bonmatí (Barcelona) e Barbra Banda (Orlando Pride). Mais brasileiros concorrem em outras categorias, como na escolha do time do ano. Entre os nomes estão Ganso e Nino, que se destacaram pelo Fluminense campeão da Libertadores (2023).

Rodrygo e Vini Jr estão entre os atacantes indicados para a seleção. Dante, Bremer e Gabriel Magalhães concorrem entre os zagueiros. Ederson disputa na posição de goleiro. No feminino, Lorena (goleira), Rafaelle e Tarciane (zagueiras), Gabi Portillo (meia), Kerolin e Adriana (atacantes) estão entre as brasileiras indicadas.

A novidade deste ano é o Prêmio Marta, versão feminina do Puskas. A autora do gol mais bonito do futebol feminino na temporada será homenageada com o troféu que leva o nove da atleta brasileira. A Rainha, inclusive, está entre as indicadas após golaço marcado no duelo entre Brasil e Jamaica, em julho.

Gui é indicado a torcedor do ano

O pequeno vascaíno de oito anos concorre ao prêmio Fifa Fan Award, que homenageia o torcedor do ano. Guilher Gandra Moura emocionou o país com a paixão pelo time carioca. Portador de uma doença rara, a epidermólise bolhosa. Ele ficou conhecido através de um vídeo que mostrou o reencontro dele com a mãe no hospital. As imagens do menino, que havia acordado após 16 dias de coma, viralizaram nas redes sociais.

ONDE ASSISTIR

TNT, Max e Fifa.com

INDICADOS AO PRÊMIO DE MELHOR JOGADOR DO MUNDO

Vini Jr - Real Madrid

Rodri - Manchester City

Bellingham - Real Madrid

Lionel Messi - Inter Miami

Lamine Yamal - Barcelona

Valverde - Real Madrid

Wirtz - Bayer Leverkusen

Kylian Mbappé - Real Madrid

Carvajal - Real Madrid

Haaland - Manchester City

Kroos - Real Madrid

INDICADAS AO PRÊMIO DE MELHOR JOGADORA DO MUNDO

Aitana Bonmatí - Barcelona

Barbra Banda - Shanghai Shengli/Orlando Pride

Caroline Graham Hansen - Barcelona

Keira Walsh - Barcelona

Khadija Shaw - Manchester City

Lauren Hemp - Manchester City

Lindsey Horan - Lyon

Lucy Bronze - Barcelona/Chelsea

Mallory Swanson - Chicago Red Stars

Mariona Caldentey - Barcelona/Arsenal

Naomi Girma - San Diego Wave

Ona Batlle - Barcelona

Salma Paralluelo - Barcelona

Sophia Smith - Portland Thorns

Tabitha Chawinga - PSG/Lyon

Trinity Rodman - Washington Spirit



FICHA TÉCNICA

Fifa The Best

Data e hora: 17/02, às 14h (de Brasília)

Local: Doha, Catar