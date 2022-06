Fifa amplia número de jogadores convocados para Copa do Mundo de 2022

A Fifa aumentou a lista final de convocados das seleções para a Copa do Mundo do Catar, em 2022. O número subiu de 23 para 26 jogadores, a depender do desejo da comissão técnica. A decisão foi realizada nesta quinta-feira (23).

O principal motivo é o "contexto mais amplo dos efeitos perturbadores causados ​​pela pandemia de Covid-19 nos elencos antes e durante os torneios". O torneio será entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro, com sede no Catar.

Leia mais Jogada Brasil segue na liderança e Argentina supera a França no ranking da Fifa; veja top 10

Copa do Mundo Sub-20

A Fifa também decretou que a Copa do Mundo Sub-20 será realizada em 2023 na Indonésia. A competição será entre os dias 20 de maio a 11 de junho. Vale ressaltar que o evento estava agendado para 2021 no calendário, mas foi cancelado nos últimos anos por conta da pandemia de Covid-19.