FIFA 22 divulga melhores jogadores do game com Messi na liderança; veja lista de rating

Os melhores jogadores do game FIFA 22 foram divulgados nesta segunda-feira (13). Com lançamento previsto para o dia 1º de outubro, a desenvolvedora EA Sports apresentou os 22 atletas com maior rating, ou seja, a pontuação dos jogadores.

O principal é o argentino Lionel Messi, do Paris Saint-Germain (PSG), com 93 de overall. O astro é seguido pelo polonês Robert Lewandowski (92), do Bayern de Munique, e o português Cristiano Ronaldo (91), que retornou ao Manchester United na atual temporada.

Apesar da presença no Top-3, o índice de CR7 é o mesma de mais quatro peças na atual edição do game virtual: o belga De Bruyne, do Manchester City; o goleiro esloveno Oblak, do Atlético de Madrid; além do brasileiro Neymar e do francês Mbappe, ambos do PSG.

Da lista dos 22 melhores, o Brasil é representado também pelos goleiros Alisson, do Liverpool, e Ederson, do Manchester City, e pelo volante Casemiro, do Real Madrid - todos com 89 de overall. O FIFA 22 terá versões para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | Series S, PC e Google Stadia.

Confira o Top-22 de rating do FIFA 22:

Messi (PSG) - 93

Lewandowski (Bayern de Munique) - 92

Cristiano Ronaldo (Manchester United) - 91

De Bruyne (Manchester City) - 91

Mbappé (PSG) - 91

Neymar (PSG) - 91

Oblak (Atlético de Madrid) - 91

Kane (Tottenham) - 90

Kanté (Chelsea) - 90

Neuer (Bayern de Munique) - 90

Ter Stegen (Barcelona) - 90

Salah (Liverpool) - 89

Donnaruma (PSG) - 89

Benzema (Real Madrid) - 89

Van Dijk (Liverpool) - 89

Kimmich (Bayern de Munique) - 89

Son (Tottenham) - 89

Alisson (Liverpool) - 89

Courtois (Real Madrid) - 89

Casemiro (Real Madrid) - 89

Ederson (Manchester City) - 89

Mané (Liverpool) - 89

