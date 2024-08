Ferroviário x Sampaio Corrêa: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário entra em campo nesta segunda-feira (5), às 19h, contra o Sampaio Corrêa, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, em jogo pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Onde Assistir

A partida será transmitida por: Nosso Futebol+.

Palpite para o jogo

Como chegam as equipes

O Ferroviário chega para o confronto buscando se recuperar na competição. O Tubarão, que nos últimos cinco jogos conquistou dois empates e três derrotas, esta, atualmente, na 19ª colocação da Série C, com 13 pontos conquistados, e precisa vencer para sair da zona incômoda da competição.

Já o Sampaio Corrêa chega para a partida com o mesmo nível de pressão. A Bolívia Querida, que teve seu técnico trocado na última semana, está na 18ª posição do campeonato — com um ponto a frente da equipe cearense — e trata o confronto como um embate direto na luta contra o rebaixamento.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ferroviário

Titulares: Douglas Dias; Igor Dutra, Léo Gobo, Naldo, Renan Luis; Bruno Reis, Robson Lopes, Marciel; Nicholas, Marcelinho e Ciel.

Douglas Dias; Igor Dutra, Léo Gobo, Naldo, Renan Luis; Bruno Reis, Robson Lopes, Marciel; Nicholas, Marcelinho e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi.

Sampaio Corrêa

Titulares: Rafael Mariano; Rafael Luiz, Betão, Fábio Aguiar e Thallyson; Cavi, Jhonathan Varela e Nádson; Pimentinha, Bruno Baio e João Felipe.

Rafael Mariano; Rafael Luiz, Betão, Fábio Aguiar e Thallyson; Cavi, Jhonathan Varela e Nádson; Pimentinha, Bruno Baio e João Felipe. Técnico: Felipe Surian.

Ferroviário x Sampaio Corrêa | FICHA TÉCNICA

Competição: 16ª rodada da Série C do Brasileirão 2024

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza

Data: 05/08/2024

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistente 1: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

Assistente 2: Rafael Gomes Rosa (RJ)