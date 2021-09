Ferroviário x Paysandu: confira horário, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário entra em campo nesta segunda-feira (13), às 15h (horário de Brasília), contra o Paysandu, pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece na Cidade Vozão, em Itaitinga.

A partida diante dos paraenses marcará a estreia do novo comandante coral, Anderson Batatais, que assumiu a equipe após o pedido de demissão de Francisco Diá. O Ferroviário não vence a sete partidas. O último triunfo do Tubarão na Barra na Série C aconteceu no dia 18 de julho, contra o Manaus.

O Ferroviário ocupa a 6ª colocação, com 20 pontos, a dois pontos do G4 do Grupo A do certame nacional. A vitória diante do Paysandu é imprescindível para a equipe cearense seguir lutando pela classificação à próxima fase.

Legenda: Anderson Batatais retornou ao comando técnico do Ferroviário Atlético Clube e estreará diante do Paysandu nesta segunda-feira (13) Foto: Lenilson Santos / Ferroviário AC

Palpites para o jogo

Momento do Paysandu e desfalques

A equipe paraense não perde a quatro partidas e ocupa a vice-liderança do Grupo A, com 24 pontos. No último confronto pela Série C, vitória diante do Santa Cruz, por 1 a 0.

Para a partida diante do Ferroviário, o técnico Roberto Fonseca terá novidades à disposição. Willian Fazendinha, Alan Cardoso, Tcharlles e José Aldo foram regularizados no BID da CBF e estão aptos para estrearem. O atacante Rildo, em transição, também pode pintar entre os relacionados para o duelo.

Os volantes Paulo Roberto e Bruno Paulista e os atacantes Marlon e Grampola desfalcarão a equipe paraense.

Legenda: Roberto Fonseca, técnico do Paysandu, reúne grupo CT Raul Aguilera Foto: Divulgação / Paysandu

Ficha técnica

Ferroviário x Paysandu - 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro

Local: Cidade Vozão, em Itaitinga (CE)

Data: 13/09/2021 (segunda-feira)

Horário: 15h (de Brasília)

Árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Junior (CBF-SE)

Transmissão: DAZN