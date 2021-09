Ferroviário perde para Volta Redonda na Série C; Francisco Diá pede demissão após o jogo

O Ferroviário acumulou o 7º jogo sem vitória na Série C do Brasileiro e perdeu o técnico Francisco Diá, neste sábado (4). No Rio de Janeiro, o time coral foi superado por 2 a 0 para o Volta Redonda, pela 15ª rodada do Grupo A, e o resultado motivou um pedido de demissão do comandante.

“Claro que não pode jogar a toalha, mas estou me despedindo do Ferroviário, não vou continuar. Que chegue outro que tenha a competência de fazer o time vencer. Falei com presidente, diretoria, acho que é o momento de uma mudança porque ficamos seis partidas sem perder, mas sete sem ganhar, nunca passei por isso em toda a minha carreira”, explicou o treinador em coletiva.

Legenda: O Ferroviário não teve uma boa exibição e perdeu para o Volta Redonda no Rio de Janeiro Foto: Lenilson Santos / Ferroviário

Na competição, o Tubarão da Barra estacionou na 6ª posição, com 20 pontos. Após 1º turno positivo, não conseguiu mais vencer e saiu do G-4 da torneio, a zona de classificação à 2ª fase. Contra o Volta Redonda, perdeu com gols de Natan e Pedrinho, ambos no 2º tempo.

“A minha missão está cumprida, cabeça erguida pela campanha que fiz, mais de 30 jogos (no clube), índice de aproveitamento bom, com o começo do turno invicto. Ao longo da competição, tivemos uma virada de turno com 15 pontos, mas agora oscilou bastante”, analisou Diá.

Até o fim da fase inicial restam três rodadas: Paysandu (C), Manaus (F) e Floresta (C). O último integrante do G-4 é o Botafogo-PB, com 21 - a equipe entra em campo neste domingo (5) contra a Tombense, às 20h, no Almeidão, em João Pessoa.