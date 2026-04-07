Ferroviário x Jacuipense/BA: onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário entra em campo nesta terça-feira (7), contra o Jacuipense/BA, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. A partida será disputada no Presidente Vargas, às 19h30.

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Palpites

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Como chega o Ferrão

O Ferrão vem de vitória na 2ª rodada, fora de casa contra o Maranhão por 3x2 e está em 3º do Grupo C, com 3 pontos, atrás de Sport com 6 e América-RN com 4.

Para se classificar, o Ferroviário precisa estar nas duas primeiras colocações, por isso a vitória diante do time baiano, que tem apenas 1 ponto em 2 jogos no Grupo D, é obrigatória.

Se vencer, o Ferrão ficará em boa situação para se classificar restando apenas duas rodadas, quando enfrentará o Retrô no PV e o ABC no Frasqueirão.

A base da equipe que deve atuar nesta terça é a que estreou na Série D no último fim de semana, no empate em 1x1 com o Fluminense-PI.

A grande contratação coral, Ciel, só deve estrear no fim de semana pela Série D contra o Tirol, no PV.

Prováveis escalações

Ferroviário

Sivaldo Júnior, Geo, Tiago Santana, Iago Fabrício e Pedrinho, Luan, Lucas Black, Brayan, Yair Mena, Camilo e Carlinhos. Técnico: Nuno Pereira

Jacuipense

Marcelo, Talisca, Vicente Junio, Hugo Moura, Railon, Weverton, Thiago, Vinícius Amaral, Pedro Henrique, Thiaguinho, William. Técnico: Rodrigo Ribeiro

Arbitragem

Arbitro: Jackson Ribeiro de Souza Sobrinho - SE

Assistente 1: Wendel Augusto Lino de Jesus Melo - SE

Assistente 2: Vanessa Santos Azevedo - SE