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Ferroviário vira contra o Tirol com dois gols nos acréscimos no PV pela Série D

Tubarão da Barra consegue a virada após expulsão de um jogador da Coruja

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 19:49)
Jogada
Legenda: O Ferroviário venceu com 2 gols nos acréscimos
Foto: Iago Ferreira / Ferroviario AC

O Ferroviário venceu a primeira na Série D do Campeonato Brasileiro com dois gols no acréscimos. O time coral o Tirol por 3x2 na tarde deste sábado (11), no estádio Presidente Vargas, pela 2ª rodada.

O Tirol saiu na frente aos 27 minutos com Ferrão, Lucas Black empatou para o Ferroviário aos 43, e a Coruja virou com Jefferson, aos 5 do 2º tempo.

Mas o jogo mudou aos 26 minutos do 2º tempo com a expulsão de Welton Santana, do Tirol.

O Ferroviário foi para a pressão e virou o jogo, com gols de Thalisson aos 47 e Mena aos 48.

Classificação e próximos jogos

Com o resultado, o Ferrão chegou aos 4 pontos e lidera provisoriamente o Grupo A7. O Tubarão volta a jogar no dia 19, contra o Altos-PI, no Albertão, às 16 horas.

Já o Tirol, se mantém sem pontos e volta a jogar no dia 18, contra o Atlético Cearense, às 16 horas no PV.

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