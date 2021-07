Ferroviário vence Paysandu fora de casa e volta ao G-4 da Série C

Na noite deste domingo (11), o Ferroviário conseguiu um excelente resultado fora de casa. No Estádio Curuzu, em Belém (PA), o Tubarão da Barra venceu o Paysandu por 2 x 0 e assumuiu a terceira posição do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C.

Após três rodadas sem vitória, o Ferrão voltou a apresentar um bom jogo. A equipe estabeleceu o placar ainda no primeiro tempo. Eficiente no contra-ataque, comandou a vitória com gols de Denilson (contra) e Gabriel Silva. Já o Papão, segue sem vencer em casa no certame, somando duas derrotas e um empate.

Início movimentado

Com muita pegada e ocupação do meio-campo, a partida iniciava com duas equipes em situações distintas. O Ferrão vinha de tropeço contra o Volta Redonda (RJ). Os paraenses chegavam com um resultado expressivo, após bater o Santa Cruz na capital pernambucana.

Mandante, o Paysandu propôs a maior posse da bola, mas sem criatividade. Mesmo assim, foi o primeiro a mostrar perigo quando acertou a trave do goleiro Rafael aos 16 minutos.

Parecia que a noite seria dos donos da casa. No entanto, quatro minutos depois, o time Coral abriu o marcador. Após cruzamento na área, Denilson tentou cortar e acabou mandando a bola para o próprio gol.

Com o placar favorável, O Ferrão manteve a postura de equilíbrio em campo e saiu premiado. Gabriel Silva ampliou aos 33 minutos, após receber cruzamento de Emerson.

Manter o ritmo

Com o prejuízo, restou ao Paysandu investir na posse de bola. Porém, o Tubarão da Barra conseguiu anular as principais investidas dos mandantes. O Ferroviário salta da sétima posição para a terceira e encerra sequência de três jogos sem vencer.

Na próxima rodada, o Ferroviário encara o Manaus. A partida acontece no próximo domingo (18), às 18 horas, na Arena Castelão. O Paysandu busca a recuperação no próximo sábado (17), às 19 horas, no Curuzu, contra o Altos-PI.

