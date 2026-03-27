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Ferroviário rescinde com zagueiro Léo Paraíso

O defensor foi titular e capitão do clube durante boa parte da atual temporada

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 09:03)
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Legenda: Léo Paraíso deixa o Ferroviário após 30 jogos.
Foto: Foto: (Divulgação/Ferroviário)

O Ferroviário rescindiu contrato com o zagueiro Léo Paraíso na tarde desta quinta-feira (26). Titular e capitão do clube, o defensor teve a sua saída confirmada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Há cerca de duas semanas,  o Tubarão havia renovado o vínculo de Léo até o final da Série D.  A rescisão acontece de forma amigável. O jogador recebeu uma proposta salarial mais vantajosa de um clube da Série C e procurou a diretoria do Peixe para negociar a liberação. 

Um dos líderes da equipe na temporada, Paraíso chegou ao clube em 2025 para disputar a Série D e a Taça Fares Lopes. Ao todo, foram 30 partidas com a camisa coral e nenhum gol marcado.

A sua partida de despedida ocorreu na derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, na última terça-feira (24), pela Copa do Nordeste. O zagueiro entrou no segundo tempo, no lugar de Iago Fabrício.

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