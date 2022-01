Ferroviário faz partida segura e vence Icasa por 2 a 0 no Elzir Cabral pelo Campeonato Cearense

O Ferroviário venceu o Icasa por 2 a 0 no estádio Elzir Cabral pela 5ª rodada do Campeonato Cearense de 2022. Os gols da vitória coral foram marcados por Valderrama e Edson Cariús, um em cada tempo de jogo.

Com o resultado, o time coral chegar aos 9 pontos na tabela, alcançando a vice-liderança. O Líder da 1ª Fase é o Caucaia, com 13 pontos conquistados. Já o Icasa, se mantém com apenas 2 pontos e sem ter marcado gols no certame.

O Ferrão volta a jogar no dia 24, pela 6ª rodada, contra o Pacajus no estádio João Ronaldo, às 19 horas. Já o Icasa, visita o Maracanã no mesmo dia, às 15 horas no estádio Domingão, em Horizonte (CE).

O jogo

O Ferroviário começou o jogo mais presente do campo de ataque do Icasa, mas sem criar chances de perigo. Já o Verdão, quando chegou, fez o goleiro Jonatan fazer grande defesa em chute de Leleu aos 7 minutos.

O Icasa continuou melhor no 1º tempo até os 23 minutos, momento da parada técnica. Quando o jogo recomeçou, logo do time coral abriu o placar. Aos 28 minutos, Mauri deu passe para Edson Cariús na área, que deixou para Valderrama bater colocado abrir o placar. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

O gol tranquilizou o time coral que continuou no ataque, perdendo boa chance aos 36 minutos, em cabeçada pra fora de Valderrama após bom cruzamento de Marquinho Carioca.

Vitória e alívio

A etapa final de jogo começou com o Ferroviário pressionando, mas pecando na criação das jogadas.

E assim como na etapa inicial, a primeira chance foi do Icasa, aos 6 minutos, em finalização de Gustavo que raspou a trave.

Depois o lance o Ferrão acordou e Gabriel Silva bateu falta aos 11 minutos, para defesa de Tanaka, espalmando para escanteio.

O Tubarão da Barra continuou mais com a bola, tentando controlar o jogo, mas o volume foi baixando a medida que o cansaço dos jogadores aumentava. Assim, o time coral recuou, chamando o Icasa para seu campo, achando espaços para contra-atacar.

Aos 37 minutos, o Ferroviário teve falta perigosa e Mauri bateu bem, para defesa de Tanaka.

Já mais veloz com as mudanças feitas por Anderson Batatais, o Ferroviário marcou o segundo aos 42 minutos: Mauri fez boa jogada, cruzou na área rasteiro, Edson Cariús dominou bem e bateu sem chance para o goleiro Tanaka.

Foi o gol da vitória e do alívio, mantendo o Ferrão vivo na briga pela liderança da 1ª Fase do Estadual.