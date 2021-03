Ferroviário e Caucaia se classificam após rodada cheia do Campeonato Cearense 2021

A 5ª rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense de 2021 teve 4 jogos, com duas equipes matematicamente classificadas para a 2ª Fase (Ferroviário e Caucaia) e outras duas encaminhadas (Pacajus e Atlético) após vencerem hoje. O Ferroviário venceu no jogo mais "pesado" da rodada, batendo o Icasa no Mirandão com gol de Vitão, na reedição na final da Copa Fares Lopes de 2020 no mês passado. Com o resultado, o time coral chegou aos 10 pontos e vice-líder, está matematicamente classificado para a 2ª Fase restando duas rodadas para o fim da 1ª Fase. O time coral, campeão da Fares Lopes, engatou a 3ª vitória seguida na competição sob o comando de Francisco Diá. O Verdão do Cariri é o 5º com 6 pontos.

Quem também está classificado para a 2ª Fase é o Caucaia. A Raposa Metropolitana goleou o Barbalha por 8 a 0 no Inaldão-Lirio Callou, grande destaque para Ciel, autor de 4 gols. A vitória elástica deixou o Caucaia na liderança com 10 pontos, mas superior ao Ferroviário no saldo de gols. O Barbalha está envolto em um crise institucional, com denúncia por parte de seus jogadores e muito ameçado de rebaixamento, em 7º com 4 pontos.

Outros dois clubes que encaminharam suas classificações foram Atlético e Pacajus. Embora um pouco atrás de Ferroviário e Caucaia, a dupla vem mostrando força e venceram seus jogos hoje com gols no fim do jogo.

A Àguia bateu o Crato por 2 a 1 no Domingão com gols de Olávio e Wandson, este de penalti nos minutos finais. O Azulão diminuiu com Lucicarlos. O resultado deixa o Atlético em 4º com 8 pontos, enquanto o Crato é o último com apenas 2.

Legenda: O Atlético venceu o Crato em jogo no Domingão, encaminhando sua vaga para a 2ª Fase Foto: Kelly Pereira / FC Atlético Cearense

O Pacajus vem surpreendendo e realizando uma grande campanha sob o comando do técnico Roberto Carlos. O índio venceu o Guarany de Sobral por 1 a 0 no estádio João Ronaldo, com um gol de Diego Palhinha já no acréscimos e está na 3 colocação com 9. O Guarany de Sobral é o 6º com 4 pontos e embora abra a zona de classificação, o G-6, corre risco de rebaixamento por ter a mesma pontuação do Barbalha.

Acirrada

Ainda que as equipes tenham a classificação para a 2ª Fase como primeiro objetivo, a liderança da 1ª Fase vale uma vaga na Copa do Brasil de 2022 e está acirrada. Caucaia e Ferroviário (10 pontos), Pacajus (9), Atlético (8) e Icasa (6), ainda podem terminar na liderança restando ainda duas rodadas.

Proximos jogos

6ª Rodada - 04/03

Guarany (S) x Atlético - 15:30 - Junco

Pacajus x Barbalha - 15:30 - João Ronaldo

Crato x Ferroviário - 15:30 - Mirandão

Caucaia x Icasa - 15h30 - Raimundo de Oliveira