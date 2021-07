Ferroviário busca consolidar liderança da Série C em sequência de jogos na Capital

Após a sequência de três jogos na Capital, o Ferroviário espera consolidar a liderança do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. No 1º jogo da série, diante do Manaus no domingo (18), o Ferrão venceu, alcançou a liderança e terá mais dois jogos para abrir vantagem na 1ª colocação: Floresta e Botafogo/PB,

O duelo com o Verdão será no sábado (24), às 17h, no Vovozão, com mando do Floresta; e diante do Botafogo/PB no dia 31, às 19h. Serão, portanto 20 dias sem viagens desgastantes da Série C, já que o time coral jogou fora de casa pela última vez diante do Paysandu, no dia 11.

O preparador físico coral, Venâncio Soares, espera que a sequência de jogos em casa seja uma vantagem para o time coral, sem o desgaste das viagens.

"A vantagem é que o elenco não se desloca, não se desgasta em aeroporto. Está tendo muito desgaste em viagens. Esperamos que nesta sequência de jogos em casa, que já iniciou no domingo, seja um benefício, que foi ocasionado pela tabela. Esperamos tirar proveito dos jogos em casa para conquistar nossos objetivos e encaminharmos a classificação".

Cenário

O Ferrão é o líder do Grupo A da Série C, com 14 pontos, um a mais que o vice-líder Tombense e dois a mais que o primeiro time fora do G4, o Paysandu. Para se classificar, o técnico Francisco Diá projetou mais 5 vitórias.

Os próximos adversários do Ferrão também estão vivos na luta pela classificação: O Botafogo é o 4º colocado com 12 pontos e o Floresta é o 8º com 9.