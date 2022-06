Ferroviário x Paysandu: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário entra em campo neste domingo (5), às 19h (horário de Brasília), contra o Paysandu, pela 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).

Ferroviário x Paysandu - Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo DAZN

O que está em jogo

Na 7ª colocação, com 12 pontos, a equipe de Roberto Fonseca busca voltar a vencer na competição nacional, após tropeçar contra o Figueirense, em Santa Catarina. O Paysandu, por sua vez, figura na 4ª colocação, com 15 pontos, e vem de duas vitórias consecutivas, contra Volta Redonda e Manaus, respectivamente.

O trunfo do Tubarão da Barra está na capital cearense. Atuando em solo alencarino, venceu três partidas e perdeu uma, tendo aproveitamento de 75%.

Desfalques

Para a partida, o Ferroviário não contará com o técnico Roberto Fonseca e o volante Emerson Souza, por suspensão. A equipe coral será conduzida pelo auxiliar Roberto Júnior. O zagueiro Fredson é dúvida, enquanto o atacante Dudu segue se recuperando de uma fratura no nariz.

Prováveis escalações

Ferroviário: Jonathan; Yuri Ferraz, Éder Lima, Vitao e Emerson; Natan, alemão e Wagninho: Maicon Assis, Bruninho e Edson Carius. Técnico: Roberto Júnior.

Paysandu: Thiago Coelho; Leandro Silva, Genílson, Lucas Costa e Patrick Brey; Mikael, Mikael e José Aldo; Robinho, Marlon e Pipico. Técnico: Márcio Fernandes.

Ficha técnica | Ferroviário x Paysandu

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 05/06/2022 (domingo)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS)

Assistentes: Leandro dos Santos Ruberdo (MS) e Cícero Alessandro de Souza (MS)

Transmissão: DAZN