Fernandinho marca e City vence o West Ham por 2 a 1

O Manchester City venceu West Ham por 2 a 1 neste domingo, 28 de novembro e se aproximou do líder do Campeonato Inglês, o Chelsea. A partida foi realizada às 11:00h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela 13ª rodada da Premier League.

Os gos foram marcados pelo Gundogan e Fernandinho, aos 33 e aos 90 minutos, pelo City, e Manuel Lanzini, aos 94, pelo West Ham. Com o resultado, o time comandado por Pep Guardiola chegou aos 29 pontos no torneio nacional e empatou com o os azuis de Londres. O Chelsea, no entanto, ainda enfrenta o Manchester United neste domingo, às 13h30, e pode voltar a se distanciar do segundo colocado.

Na próxima rodada, o City enfrentará o Aston Vila fora de casa, às 17h15. O jogo está marcado para a próxima quarta-feira (1/12).

Onde vai passar

A partida será transmitida pelo serviço de streaming Star +

Palpites

Confira os palpites dos torcedores para a partida entre Manchester City x West Ham:

inter@

Ficha técnica de Manchester City x West Ham

Local: Etihad Stadium, em Manchester

Data: 11:00h (de Brasília), domingo, 28 de novembro

Árbitro: M. Oliver

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte