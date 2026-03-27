Feliz por estar jogando, Lucca Prior comemora momento com Carpini

Empolgado com o novo momento no Fortaleza, Lucca Prior vive uma fase importante. Com a rotação promovida pelo técnico Thiago Carpini em busca de uma equipe ideal, o meia voltou a apresentar um bom futebol e surge como peça importante para a sequência da temporada.

Após um período com poucos minutos, o jogador se mostrou satisfeito com as oportunidades recebidas em 2026. Na temporada passada, atuou em 18 partidas. Já neste ano, Prior soma 15 jogos pelo clube.

“Eu fico muito feliz. É fruto do meu trabalho, que venho fazendo todos os dias. Fico feliz também com o Carpini me colocando para jogar. Vamos continuar firmes e fortes, não só eu, mas todo o grupo”, afirmou o meio-campista.

O meia reconhece que a disputa da Série B representa um desafio, mas mantém uma projeção positiva para a competição, que ainda está no início.

“A expectativa é a melhor possível. A gente vem trabalhando todos os dias, como eu sempre falo. Nosso grupo está unido e evoluindo a cada jogo. Se Deus quiser, o acesso no fim do ano é o objetivo principal”, complementou o atleta.

Próximo jogo

O Fortaleza volta as atenções para a Copa do Nordeste, neste sábado (27), contra o Imperatriz. Lucca Prior é esperado no time titular, assim como ocorreu no último jogo diante do Ferroviário.