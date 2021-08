Felipe dos Santos fecha o primeiro dia do decatlo em 12º nas Olimpíadas de Tóquio

Felipe dos Santos fechou o primeiro dia de disputas do decatlo dos Jogos Olímpicos de Tóquio na 12ª posição. O brasileiro somou 4.266 pontos, nesta quarta-feira (4), enquanto o norte-americano Ashley Moloney terminou na liderança, com 4.722, após as disputas dos 100m, salto em distância, arremesso do peso, salto em altura e 400m rasos.

Os atletas voltam ao Estádio Olímpico de Tóquio nesta quinta-feira para as cinco provas que vão encerrar a disputa do atleta mais completo da Olimpíada. Eles vão disputar o lançamento de peso, lançamento de disco, lançamento de dardo, salto com vara e a corrida de 1.500 metros.

Legenda: No decatlo, Felipe dos Santos é testado em diferentes modalidades do Atletismo Foto: Javier Soriano / AFP

Pela manhã, em Tóquio, Felipe correu para 10s58 os 100 metros, ficando em quinto na bateria 3. No salto em distância, no Grupo A, o brasileiro repetiu o quinto lugar, com melhor salto em 7,38 metros. Na terceira prova do dia, o arremesso do peso, fez 14,13 metros na última e melhor das três tentativas, vibrando muito e subindo para nono no geral

À noite (manhã de quarta-feira em Brasília), o brasileiro obteve 2,02 metros no salto em altura e correu os 400 metros em 49s31, completando metade das provas. A parte final ocorre à noite no Brasil (manhã de quinta-feira em Tóquio).