Felipe Alves é apresentado no São Paulo após empréstimo do Fortaleza: ‘oportunidade de ouro’

O goleiro Felipe Alves foi apresentado como novo reforço do São Paulo neste sábado (30). O atleta de 34 anos assinou contrato de empréstimo junto ao Fortaleza até o fim de 2023 - antes, estava cedido ao Juventude. Em coletiva de imprensa, destacou o peso do técnico Rogério Ceni no acerto.

“Baita oportunidade, oportunidade de ouro para mim”, afirmou. “Sem dúvida, teve participação dele (Ceni), sim. Fico feliz. É uma oportunidade que vou procurar agarrar em prol do São Paulo para a gente ter boa sequência na competição. Ritmo adquire jogando. Temos que treinar”, contou.

O jogador realizou o primeiro treino com o elenco no período da manhã e foi relacionado para a partida contra o Athletico-PR, neste domingo (31), às 16h, na Arena da Baixada, pela Série A.

Na negociação, o clube paulista desembolsou US$ 200 mil (cerca de R$ 1 milhão) pelo empréstimo. O contrato no Fortaleza é até dezembro de 2023, quando é encerrado o vínculo no São Paulo.

Apresentação de Felipe Alves no São Paulo