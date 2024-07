FCF pede ao Tribunal de Justiça Desportiva investigação sobre jogo suspeito na Série C do Cearense

A Federação Cearense de Futebol (FCF) solicitou ao TJDF-CE (Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol) e ao Ministério Público investigação sobre manipulação de jogo entre Tianguá e Itarema, válido pela 5ª rodada da Série C do Cearense. Além disso, pediu o afastamento preventivo de um atleta suspeito de envolvimento em lance bizarro no confronto.

"Entramos com pedido de abertura de inquérito no TJD local, pedindo para que haja a apuração desse fato ocorrido com o atleta do Itarema e igualmente a abertura do inquérito para apurar o fato, que menciona outros envolvidos e assim por diante", explicou Eugênio Vasques, diretor jurídico da entidade.

"Pedimos também o afastamento cautelar do atleta de qualquer competição local. Pedimos também a extensão disso para o nível nacional e internacional. Pedimos que o fato fosse comunicado ao STJD e igualmente ao Tribunal da Fifa, para que esse atleta fique suspenso cautelarmente até o fim da apuração do inquérito e que novos envolvidos podem ser localizados e assim por diante", completou.

A FCF também vai solicitar ao Nuinc (Núcleo de Investigação criminal) do Ministério Público a investigação na parte criminal.

"Doutor Leandro Vasquez fez esse trabalho, estamos protocolando amanhã isso. E nós, na parte desportiva. Igualmente, o presidente Mauro pediu que tomássemos todas as providências", explicou.

Em nota publicada horas depois do jogo, o Itarema informou que desligou o atleta do clube.

LANCE BIZARRO

Durante o jogo, na reta final do primeiro tempo, o jogador Ewerton da Silva Souza protagoniza lances suspeitos, no qual perde o domínio da bola facilmente para jogadores adversários perto da grande área de defesa. Em um deles, quando o camisa 8 do Itarema comete dois erros consecutivos, acontece o primeiro gol da equipe do Tianguá. Ewerton foi substituído logo após o tento sofrido e se encaminhou direto para o vestiário. Companheiros de equipe dele teriam ficado revoltados com os lances.