Veja o gramado da Arena Castelão para jogo entre Fortaleza e Vitória; confira imagens

A Arena Castelão vai receber o primeiro jogo após pausa no calendário de jogos. A partir das 21h30 (Brasília), Fortaleza e Vitória se enfrentam em mais um duelo da Série A do Brasileiro.

O replantio da grama da praça esportiva foi concluída e também iniciaram o uso do maquinário para simular raios solares, que vão auxiliar na recuperação da grama. Confira imagens do repórter fotográfico Thiago Gadelha, do Sistema Verdes Mares.

VEJA IMAGENS DO GRAMADO ANTES DE FORTALEZA X VITÓRIA:

Legenda: Gramado da Arena Castelão. Foto: Thiago Gadelha/SVM

Legenda: Gramado da Arena Castelão. Foto: Thiago Gadelha/SVM

Legenda: Gramado da Arena Castelão. Foto: Thiago Gadelha/SVM

Legenda: Gramado da Arena Castelão. Foto: Thiago Gadelha/SVM

A área do campo com maior problema fica na grande e pequena área do lado esquerdo, no lado norte do estádio. O ponto não recebe iluminação solar e, por isso, a grama demora mais a recuperar. O equipamento vai simular os raios solares nos locais onde esse tipo de luz natural não chega. Por isso, o uso do equipamento que estava sendo utilizado horas antes da partida.



VEJA IMAGENS DO EQUIPAMENTO QUE SIMULA LUZ SOLAR:

Legenda: Equipamento que simula luz solar para auxiliar na recuperação do gramado do Castelão. Foto: Thiago Gadelha/SVM

Legenda: Equipamento que simula luz solar para auxiliar na recuperação do gramado do Castelão. Foto: Thiago Gadelha/SVM

Legenda: Equipamento que simula luz solar para auxiliar na recuperação do gramado do Castelão. Foto: Thiago Gadelha/SVM

Legenda: Equipamento que simula luz solar para auxiliar na recuperação do gramado do Castelão. Foto: Thiago Gadelha/SVM