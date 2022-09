FCF aprova mudanças no estatuto e cria novos cargos e departamentos; saiba mais

A Federação Cearense de Futebol (FCF) anunciou, nesta terça-feira (20), uma reforma no estatuto da entidade. A proposta foi debatida em um Congresso Geral Extraordinário, onde clubes e ligas aprovaram as mudanças. O último regimento da entidade era da temporada de 2009, há 13 anos.

Mauro Carmélio Presidente da FCF "O futebol cearense cresceu, foi preciso criar novos departamentos, novas estruturas, novas operações de jogo, assim, houve a necessidade de fazer algumas mudanças no estatuto para adequar a Lei Pelé e a nova Lei do Desporto”.

O comitê no encontro contou com Carmélio, além do vice-presidente da FCF, Eudes Bringel, o diretor jurídico da FCF, Eugênio Vasques, e o secretário Leandro Oliveira Couto. Dentre as novidades, foi criada uma Comissão Eleitoral que é separada da diretoria da Federação Cearense de Futebol.

Atualizações do novo estatuto da FCF

Criação do cargo de segundo vice-presidente.

Criação da Medalha de Mérito Desportivo.

Modificação na composição do Conselho Fiscal (3 titulares e 2 suplentes).

Autoriza que Entidades de Prática possam ser clubes-empresa.

Facilitação de criação de clubes profissionais nas cidades interioranas.

Criação da Diretoria de Registros e Transferências, apartada da Diretoria de Competições.

Alteração no requisito de participação dos clubes não profissionais nos Congressos Gerais.

Atendimento à legislação para a Possibilidade de Votação não presencial nos Congressos Gerais Eleitorais.

Atendimento à legislação e criação de Comissão Eleitoral apartada da Diretoria da Federação para as Eleições da Entidade.

Adequação a reforma ortográfica.